Balneário Camboriú recebe duas press trips internacionais, com jornalistas e influenciadores vindos da Europa, de Portugal e Espanha, e América Latina, do Uruguai, Venezuela, Paraguai e Colômbia. A imprensa irá visitar os principais atrativos turísticos da cidade. A press trip com jornalistas europeus é organizada pela Tap Air Portugal em parceria com a Secretaria de Turismo de Florianópolis, já a de influencers da América do Sul é realizada através do projeto Visite BC e Região Costa Verde & Mar. As duas press serão acompanhadas pela equipe do BC Convention, entidade que representa o trade turístico do município e organiza e coordena estas duas ações.

A presidente do BC Convention e hoteleira, Andrezza Negrini, explica que as duas press trips acontecem em paralelo e são diretamente organizadas e coordenadas pela entidade. A que inicia primeiro é a com os jornalistas da Europa, Ana Maria Pintassilgo Caetano, do SAPO, e Inês Leitão Policarpo, da MAGG, ambas de Portugal, e os espanhóis Alberto Falcó Fernandez, do El Periódico e Silvia García Diaz, do Cultura Inquieta, que ficam em Balneário Camboriú entre sábado, 16, e terça-feira,19. Já a press trip do projeto Visite BC, que é organizado pelo BC Convention, acontece entre 18 e 23, explorando a Região Costa Verde & Mar e atrativos por influencers de diferentes países da América do Sul, Maximiliano Forte/@mochiviaja, do Uruguai, Juan Velez/@kasedna_travel, da Colômbia, Marice Ramirez/@mariceragar, da Venezuela e Liz Yampey/@lizyampey, do Paraguai, que juntos somam mais de 444 mil seguidores somente no Instagram.

“São duas press trips de grande importância, direcionadas a públicos que queremos atrair para Balneário Camboriú. No caso da América Latina, estamos nos conectando com turistas que já conhecem e amam nossa cidade e região, mas que precisam saber das novidades e da nossa constante disponibilidade em recebê-los. Já a press trip promovida pela TAP foca no público europeu, com jornalistas especializados em cultura, festas e vida noturna. Eles terão a oportunidade de conhecer a Greenvalley, em Camboriú, e o Hike, na Praia Brava, e poderão divulgar diretamente em Portugal e na Espanha tudo o que Balneário Camboriú e Santa Catarina têm a oferecer, incentivando os turistas a visitarem nosso Estado, especialmente agora com a nova conexão direta (voo Florianópolis-Lisboa), que facilita muito o acesso. Estamos com grandes expectativas para essas press trips, que certamente trarão frutos muito positivos para nossa cidade, nossa região e nosso Estado”, diz Andrezza.