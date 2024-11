A Prefeitura de Brusque divulgou nesta terça-feira, 19, a programação de Natal. “Sonhos de Natal” conta com atrações entre o final de novembro e o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Apresentações musicais, cantata, casa do Papai Noel e outras atrações estão na programação.

“Sonhos de Natal também é uma oportunidade de fortalecer a economia local, promovendo o comércio e incentivando o turismo”, acredita o prefeito de Brusque, André Vechi (PL). Confira, abaixo, a programação de Natal na cidade.

28 de novembro (quinta-feira)

20h: cantata de Natal do colégio São Luiz

Local: escadaria da igreja matriz São Luiz Gonzaga

30 de novembro (sábado)

15h: chegada do Papai Noel

Local: shopping Gracher

7 de dezembro (sábado)

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: chegada do Papai Noel, com entrega da chave da casa e acendimento das luzes, além de atrações para crianças e presença de Mickey e Minnie

Local: praça Barão de Schneeburg

20h15: grupo de terno de reis Estrela Guia

Local: praça Barão de Schneeburg

8 de dezembro (domingo)

9h: recital do Centro de Música

Local: praça Barão de Schneeburg

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

19h30: espetáculo Acredite no Natal

Local: pavilhão da Fenarreco

9 de dezembro (segunda-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

19h30: concerto de Natal com Camerata Florianópolis

Local: pavilhão da Fenarreco

10 de dezembro (terça-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: espetáculo teatral A Chapeuzinho Vermelho

Local: praça Barão de Schneeburg

De 11 de dezembro (quarta-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

12 de dezembro (quinta-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: apresentação teatral Dois Duendes Procuram Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

13 de dezembro (sexta-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: grupo de canto Deutscher Sangverein

Local: praça Barão de Schneeburg

14 de dezembro (sábado)

9h: Sala do Empreendedor e Sine na praça

Local: praça Barão de Schneeburg

11h: Cathy Maurici Duo

Local: praça Barão de Schneeburg

14h: contação de histórias com Felícia Fleck

Local: praça Barão de Schneeburg

17h30: chegada do Papai Noel com fanfarra da escola cívico-militar do Paquetá

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: projeto Sesc Musical com Rogerinho Las Flores

Local: praça Barão de Schneeburg

15 de dezembro (domingo)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

18h: contação de histórias com Emiliano de Souza

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: grupo de terno de reis São Francisco de Assis

Local: praça Barão de Schneeburg

16 de dezembro (segunda-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

17 de dezembro (terça-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

18 de dezembro (quarta-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: apresentação de Denise Rodrigues e grupo Louvor e Harmonia

Local: praça Barão de Schneeburg

19 de dezembro (quinta-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20 de dezembro (sexta-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: missa

Local: igreja matriz São Luiz Gonzaga

20h: grupo de terno de reis Estrela Guia

Local: praça Barão de Schneeburg

21 de dezembro (sábado)

10h30: concerto com orquestra de câmara do Cescb e escola de música do Cescb

Local: River Mall

14h: contação de histórias com Felícia Fleck

Local: praça Barão de Schneeburg

17h: recital do Centro de Música

Local: praça Barão de Schneeburg

19h: concerto com orquestra de câmara do Cescb

Local: Cescb

20h: carreata da Havan

Locais: ruas de Brusque

22 de dezembro (domingo)

10h30: concerto com orquestra de câmara do Cescb

Local: Cescb

17h: apresentação de Gui Canellas

Local: praça Barão de Schneeburg

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

20h: grupo de terno de reis Vozes de Luz

Local: praça Barão de Schneeburg

23 de dezembro (segunda-feira)

17h30: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

20h: grupo de terno de reis Vozes de Luz

Local: praça Barão de Schneeburg

24 de dezembro (terça-feira)

10h: chegada do Papai Noel

Local: praça Barão de Schneeburg

