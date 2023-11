Catarinense Série B tem nova fórmula de disputa e data de início definida

A Série B do Campeonato Catarinense começa em 26 de maio e tem nova fórmula de disputa, definida em conselho técnico realizado na tarde desta segunda-feira, 13. O Carlos Renaux é o representante brusquense na competição, que terá 10 equipes no total e previsão para término em 25 de agosto. Esta será a quarta participação do Vovô na segunda divisão estadual.

Disputam o campeonato as seguintes equipes:

– Atlético Catarinense

– Blumenau

– Camboriú

– Caravaggio

– Carlos Renaux

– Guarani de Palhoça

– Juventus

– Metropolitano

– Santa Catarina

– Tubarão

Os 10 clubes se enfrentam em turno único. Os dois melhores já estarão classificados às semifinais. Dois confrontos em ida e volta definirão os outros dois semifinalistas: o terceiro colocado contra o sexto, e o quarto contra o quinto. Os finalistas garantem vaga à Série A do Catarinense de 2025. Caem à Série C os dois últimos colocados.

A fórmula tem diferença em relação à que vinha sendo utilizada desde 2022, quando oito clubes se classificavam às quartas de final. Em 2023, devido à queda direta do Próspera para a Série C, a Série B teve apenas nove equipes, com oito passando às quartas de final e o lanterna sendo rebaixado.

A diretoria do Carlos Renaux estima que as obras de reforma do estádio Augusto Bauer estejam prontas antes do início da competição.

Carlos Renaux no Catarinense Série B

Em 2024, o Carlos Renaux participará do Catarinense Série B pela quarta vez. Em 2021, chegou ao quarto lugar, garantindo vaga à Copa Santa Catarina do ano seguinte. Em 2022, o Vovô era um dos favoritos ao acesso. Terminou a primeira fase na vice-liderança, atrás do Criciúma, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Inter de Lages.

Na edição de 2023, o tricolor teve seu pior desempenho até então: correu risco de rebaixamento e terminou no penúltimo lugar, perdendo as quartas de final diante do Santa Catarina.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: