Cadastro Territorial Multifinalitário: conheça o serviço que visa agilizar os processos de avaliação territorial em Brusque

A Prefeitura de Brusque, através do GeoBrusque, apresenta aos moradores um serviço que visa agilizar os processos de avaliação territorial na cidade.

O Cadastro Territorial Multifinalitário permite que qualquer cidadão tenha acesso às informações sobre terrenos e construções no município de maneira instantânea e gratuita. Até então, o serviço, que já chegou a ter uma espera de 30 dias, atualmente levava 7 dias corridos e tinha um custo de R$ 19,75.

“A Prefeitura vai disponibilizar para a população a consulta e visualização de diversos dados territoriais, que antes era feito de maneira manual”, ressalta a Coordenadora do GeoBrusque, Camila da Silva. “Esta é uma ferramenta de gestão pioneira no Vale do Itajaí”, complementa.

Já o engenheiro do Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) Anderson Buss, informa que um dos serviços que o portal irá fornecer é a Consulta de Viabilidade, que informa ao cidadão as regras e restrições sobre o terreno ou imóvel consultado.

“Estarão disponíveis informações como dimensões do terreno, número de pavimentos que podem ser construídos, áreas de preservação permanente, áreas de risco indicadas pela Defesa Civil, entre muitas outras atribuições. Entretanto, é importante ressaltar que esta é uma consulta prévia, ou seja, não tem caráter definitivo, sendo necessário outros estudos e documentos mais aprofundados posteriormente”.

A abrangência do serviço cobre todo o município de Brusque, porém as áreas rurais não estarão disponíveis por serem de competência do Governo Federal. O novo portal estará disponível a partir do dia 20 de novembro.

