CDL Brusque abre inscrições para primeiros cursos de 2024

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) está com inscrições abertas para os primeiros cursos do ano da CDL Treinamentos. As capacitações acontecerão durante o mês de fevereiro nas áreas de oratória, marketing, gestão e vendas.

Nos dias 16 e 23 de fevereiro, será ministrada a capacitação “Oratória: domine a arte da Comunicação”, com o consultor Luciano Hausmann. A capacitação está formatada para que os participantes possam desenvolver e aplicar técnicas de comunicação e oratória, potencializando a capacidade de argumentação e retórica, em ambientes individuais e coletivos.

O curso “Marketing Digital para turbinar seu Instagram em 2024” será nos dias 19 e 20 de fevereiro. Ministrada pelas jornalistas e consultoras Suellen Pereira Rodrigues e Thayse Machado, a capacitação apresentará o que é preciso saber para gerar conteúdo de valor e conquistar a audiência em 2024, além de ferramentas e tendências para as redes sociais.

Já no dia 26 de fevereiro, a consultora Letícia Zorrer ministra a capacitação “Gestão de metas para melhores resultados”. O curso abordará conceitos de metas, resultados, métricas e ferramentas que podem ajudar a conquistar objetivos.

O último curso da CDL Treinamentos do mês de fevereiro será no dia 27, com o consultor Rosimar Comandolli, com o tema “Gestão Estratégica de Vendas”. A capacitação pretende aprimorar as habilidades de vendas, desde a compreensão do cliente até o fechamento eficaz, capacitando os participantes a se destacarem em ambientes de vendas dinâmicos.

Inscrições

Interessados devem realizar as inscrições com a CDL Treinamentos, pelos telefones (47) 9 9171-0415 ou 3211-8008 ou pelo e-mail secretaria@cdlbrusque.org.br. Todos os cursos são presenciais e acontecem na sede da CDL Brusque (rua Pedro Werner, nº 180 – 2º andar), das 19h às 22h.

O investimento de cada capacitação varia de acordo com a carga horária do curso oferecido e conforme o conteúdo apresentado. No valor do investimento de todos os cursos está incluso certificado, material, coffee break e estacionamento.

