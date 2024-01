Fundação Cultural de Brusque promove formação teatral neste mês de janeiro; saiba como se inscrever

Entre os dias 25 a 27 de janeiro, a Fundação Cultural de Brusque (FCB) realizará oficinas formativas de teatro. As ações servem para aquecer e preparar os grupos de estudantes que participarão do 3° Festival de Teatro Estudantil de Brusque, que ocorrerá no final do ano.

Será uma oficina por dia, ministrada na sede da FCB, na Praça da Cidadania, em frente ao Terminal Urbano. “Estas oficinas oferecem uma oportunidade única para os participantes aprimorarem suas habilidades teatrais, explorarem novos aspectos de arte e se envolverem com profissionais experientes no campo”, comenta a Arte Educadora da FCB, Jaqueline Silva.

As oficinas incluem técnicas de iniciação teatral, iluminação e a participação de mulheres na cena teatral. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas entrando em contato pelo telefone (47) 3396-8113.

O 3° Festival de Teatro é uma iniciativa que visa emular o interesse pelo teatro entre os estudantes, proporcionando um espaço para expressão artística, criatividade e aprendizado.

O Diretor-Geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Balbinot, destaca a importância dessas ações para a formação cultural da comunidade. “O Festival de Teatro Estudantil não é apenas uma celebração do teatro, mas também uma oportunidade para aprimorar habilidades e explorar novas perspectivas. As Ações Formativas complementam a experiência, tornando-a mais rica e significativa para os participantes”.

Confira a programação completa das oficinas:

Oficina “Iniciação Teatral” com Jaqueline Silva

Público-alvo: Crianças de 10 a 14 anos

Data e Horário: 25 de Janeiro, Quinta-feira, das 14h às 16h.

Oficina “Iluminação Teatral” com Thiago Martins

Público-alvo: Maiores de 16 anos

Data e Horário: 26 de Janeiro, Sexta-feira, das 19h às 22h.

Oficina “Mulheres na Cena” com Samira Sinara Souza

Público-alvo: Mulheres maiores de 18 anos

Data e Horário: 27 de Janeiro, Sábado, das 14h às 17h.

