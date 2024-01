CDL Brusque entrega prêmios da promoção Compre em Botuverá

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realizou na tarde de quinta-feira, 18, a entrega dos prêmios para os ganhadores da Promoção de Natal “Compre em Botuverá”.

A campanha, promovida pela entidade em parceria com o Núcleo de Botuverá, teve o sorteio realizado no dia 22 de dezembro, na praça central da cidade.

Ao todo, 13 moradores de Botuverá foram contemplados com vale-compras de R$ 300, R$ 500 e R$ 1 mil. Foram mais de 80 mil cupons distribuídos pelos sete estabelecimentos comerciais credenciados durante a campanha.

O agricultor Alírio Pavesi foi um dos ganhadores do vale-compras de R$ 500. “Eu estava cortando lenha durante o sorteio. Quando cheguei em casa, meu pai contou que eu tinha ganhado. Fiquei desconfiado, achei que era trote, mas logo vi que era mesmo verdade”, relata. Ele afirma que sempre participa das promoções e, em 2024, vai participar mais uma vez. “Sempre preencho os cupons e, com certeza, vou participar de novo”.

A aposentada Maria Pavesi Fachini foi uma das ganhadoras do vale-compras de R$ 300 e ficou sabendo que foi sorteada pela sobrinha. “Fiquei muito contente com a notícia. É uma honra termos promoções da CDL aqui em Botuverá”, comentou.

Já Josimar Serafim estava entre os dez ganhadores dos vale-compras de R$ 300 e aguarda ansioso para participar das promoções deste ano. “Sempre participei, mas essa foi a primeira vez que ganhei. Meu irmão estava assistindo a live pelo Instagram e me contou que fui um dos ganhadores. É muito bom ganhar, o prêmio veio em boa hora”, afirma.

Valorização

Presente na entrega dos prêmios, a gerente do Parada.com Supermercado, Adriana Leoni Vitorino, destacou a importância da promoção para a cidade. “Sempre pedimos para o Núcleo de Botuverá fazer uma promoção da CDL aqui na cidade, o que deu certo em 2023, já que quando tem promoção só em Brusque, é mais difícil alguém daqui ganhar. Assim, estimula mais os clientes a comprarem na nossa cidade”, declara.

O gestor Executivo da CDL Brusque, Luiz Gustavo Boscariol, ressaltou o sucesso da promoção Compre em Botuverá. “Começamos a promoção em outubro, foram mais de 80 mil cupons, 13 ganhadores e quase R$ 10 mil em prêmios. Foi um sucesso. A ideia principal é valorizar o comércio local, o que tem dado muito certo”.

CDL Cash

Os ganhadores da promoção Compre em Botuverá receberam os valores de seus prêmios no aplicativo CDL Cash, projeto piloto da entidade no município.

O objetivo do aplicativo é estimular os consumidores a comprarem nos estabelecimentos associados à CDL, recebendo cashback – método em que o cliente recebe parte do valor de volta ao comprar algum produto ou serviço.

Neste primeiro momento, somente os ganhadores da promoção irão utilizar o aplicativo, como teste. Após a validação em Botuverá, o objetivo da CDL é estender também o app para Brusque. “O CDL Cash é uma maneira do comerciante reverter para o cliente uma porcentagem de sua compra. O cliente é beneficiado e, assim, estimula que as pessoas comprem nas lojas associadas. O objetivo também é ter promoções pontuais dentro do aplicativo”, explica Luiz Gustavo.

O coordenador do Núcleo de Botuverá, Daniel Dognini Martins destaca a facilidade do CDL Cash, tanto para os ganhadores da promoção, quanto para os lojistas. “Vai facilitar muito a retirada do prêmio, tornando o processo menos burocrático”, diz.

Ele afirma que a promoção de 2024 deve ser definida em breve e convida os empresários de Botuverá a participarem do Núcleo. “Estamos de portas abertas para que possamos ter cada vez mais empresas participantes dessa ação, consequentemente conseguindo uma premiação maior e tornando as campanhas ainda mais atrativas para a população. Esse é o nosso intuito: fortalecer o comércio e incentivar as pessoas comprarem aqui o que ganham aqui”, completa.

Confira os vencedores da Promoção Compre em Botuverá:

Vale-compras de R$ 1 mil

-Milson Bambinetti – Auto Posto Botuverá

Vale-compras de R$ 500

-Mari Lanches – Mercado Lageado

-Alírio Pavesi – Mercado Lageado

Vale-compras de R$ 300

-Jeferson Deluca – Mercado Lageado

-Bruna Zanca Hort – Mercado Lageado

-Braz Wietcowsky – Mercado Lageado

-Marieli da Silva – Mercado Lageado

-Botuverá Talhação e Confecção – Auto Posto Botuverá

-Daniel Bissoni – Mercado Lageado

-Larissa Martinenghi – Loja EVS Pedrini

-Maria P. Fachini – Loja EVS Pedrini

-Josimar Serafim – Mercado Lageado

-Sueli Maria Venzon Vanelli – Mercado Parada.com

