Princípio de incêndio em fiação de painel solar movimenta Corpo de Bombeiros, em Guabiruba

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 15h30 desta sexta-feira, 19, para uma ocorrência de princípio de incêndio em fiação de painel de energia solar de um galpão, em Guabiruba.

Após chegarem no local, os bombeiros verificaram que a caixa de distribuição e disjuntores do sistema de energia solar foram consumidos pelo fogo e o princípio de incêndio estava se propagando pela fiação em direção às placas de energia solar.

Foram utilizados extintores para apagar as chamas e foi realizado um corte entre a fiação e as placas solares. O proprietário do imóvel foi orientado pelos bombeiros como proceder.

