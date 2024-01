Identificado casal que morreu em acidente entre veículos na BR-101, na Grande Florianópolis

Foram identificados como Pedro Henrique Gomes dos Santos, de 29 anos, e Andrieli Cordeiro, de 30 anos, as vítimas de um grave acidente na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O casal sofreu o acidente nesta quinta-feira, 18.

Adrieli e Pedro Bahia, como era conhecido, morreram no local do acidente, que envolveu diversos veículos. Pedro era de Barra Velha e trabalhava na Havan. Já Adrieli era joinvilense.

As informações do velório e sepultamento não foram divulgadas pelos familiares das vítimas.

Sobre o acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi gerada por volta das 16h10, na Enseada do Brito. O acidente envolveu dois caminhões e um veículo de passeio.

No carro, estavam duas vítimas, um homem e uma mulher. O Samu estava atendendo o homem, que se encontrava fora do veículo, inconsciente e com uma parada cardiorrespiratória.

A mulher estava dentro do veículo, inconsciente. Durante o atendimento, foi verificado que ela já estava sem os sinais vitais. O homem que estava sendo atendido não resistiu e também morreu no local.

