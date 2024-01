Um dia após os moradores de Brusque sentirem os efeitos do calor de 37°C e uma sensação térmica alcançando 58°C, o município amanheceu neste sábado, 20, com tempo seco, preservando a sensação de abafamento nas primeiras horas do dia.

Entretanto, o atual padrão de verão, que tem dominado as medições dos termômetros nesta arrancada de 2024, não só em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí, parece estar com os dias contados.

Profissionais em meteorologia indicam, pois, que temperaturas mais amenas estão a caminho, proporcionando uma situação mais confortável, prevista para a próxima semana.

Antes disso, a região brusquense deve ficar atenta às trovoadas que podem impactar áreas isoladas neste sábado, podendo até trazer pancadas de chuva intensa.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou detalhes com nossa coluna, oferecendo um panorama abrangente sobre as expectativas climáticas para o dia de hoje, além de comentar sobre as mudanças que estão se aproximando.

Não perca o boletim a seguir para ficar atualizado.

O tempo neste sábado

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim ressaltando o elevado risco de trovoadas para Brusque e todo o Vale do Itajaí neste sábado, especialmente a partir do meio da tarde em direção à noite.

Os simuladores indicam a possibilidade de chuvas intensas em um curto intervalo de tempo. Caso essa condição se concretize, demandará especial atenção.

Antes dessas mudanças, o sol ainda tende a predominar durante a manhã, embora a presença de nuvens aumente gradualmente.

Quanto ao calor, ele persistirá em Brusque e na região, mas com menor intensidade em comparação ao dia anterior.

As temperaturas máximas deste sábado ainda podem alcançar cerca de 28/30°C, mas não devem ultrapassar esse patamar.

O tempo no domingo

Ao anteciparmos a previsão para o domingo, é crucial informar aos moradores de Brusque e região que as atividades ao ar livre de média a longa duração correm o risco de serem impactadas por chuvas.

Isso ocorre porque a atmosfera se apresentará variável, indicando a possibilidade de precipitação em qualquer momento do dia, intercalada por algumas aberturas de sol.

Além disso, as temperaturas já não apresentarão elevações significativas, e o calor retrocederá. As máximas provavelmente ficarão abaixo dos 27 a 28°C.

Fim do calor intenso

Para aqueles que anseiam por um alívio do calor intenso, temos boas notícias para compartilhar.

As altas temperaturas, que frequentemente ultrapassavam os 32 a 35°C, finalmente darão uma trégua significativa em Brusque e na região.

Na próxima semana, podemos antecipar tardes mais amenas, com máximas variando entre 25 e 28°C.

Outro destaque notável são as madrugadas. Sim, um clima consideravelmente mais ameno se avizinha, com noites que devem apresentar mínimas entre 15 e 18°C no Vale do Itajaí ao longo da próxima semana.

Essa transição resultará em um ambiente mais agradável para os moradores da região, proporcionando não apenas um descanso noturno mais confortável, mas também uma experiência diurna menos desconfortante.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 20

