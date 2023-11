CDL Brusque inicia sexta turma da Escola de Vendas, no bairro Águas Claras

A manhã de sábado, 4, foi marcada pelo início de mais uma edição da Escola de Vendas da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque. De forma gratuita, o curso tem como objetivo capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Com 37 participantes inscritos, a 6ª edição da Escola de Vendas, acontece durante o mês de novembro, sempre aos sábados pela manhã, no Centro Paroquial São Judas Tadeu, no bairro Águas Claras.

Durante o curso, os alunos têm aulas com os profissionais que formam o Núcleo de Consultores da CDL de Brusque, em variadas áreas, como imagem pessoal, redes sociais, vendas, trabalho em equipe e planejamento de carreira.

A primeira aula desta edição da Escola de Vendas foi com o consultor José Luiz Gomes, que abordou o tema “A marca chamada você”. “Falei um pouco sobre o potencial que todas as pessoas têm e como a marca mais importante da nossa vida somos nós mesmos, já que a Escola de Vendas é uma grande oportunidade para desenvolvermos a nossa marca”, declarou.

Profissionais capacitados

Ao longo dos quatro dias de curso, vários profissionais passarão um pouco da sua experiência no mercado de trabalho para os participantes. “Essa capacitação traz uma oportunidade ímpar, já que os instrutores não são apenas técnicos, são profissionais que atuam na prática, e vão transmitir aos estudantes as estratégias e tudo aquilo que aplicam em suas consultorias e nas suas empresas”, avalia o assessor de Núcleos da CDL, Rodrigo Scodro Bonfim, que esteve na abertura do evento.

De acordo com ele, não faltam oportunidades no mercado de trabalho de Brusque: o que faltam são profissionais capacitados para essas oportunidades. “A Escola de Vendas tem uma grande importância, que é a capacitação da mão de obra, a oportunidade de oferecer conhecimento a essas pessoas que estão em busca de uma colocação no mercado ou até mesmo de crescimento na área de vendas”, completou.

Função social

O gestor Executivo da CDL de Brusque, Luiz Gustavo Boscariol, enaltece a função social da entidade, com ações como a Escola de Vendas. “A ideia principal é preparar o cidadão para o mercado de trabalho, e quando você faz isso beneficia a sociedade como um todo: aquele que é atendido no comércio, o empresário e o próprio cidadão, que se qualifica não só profissionalmente, mas socialmente. Como entidade, esse é o objetivo da CDL, melhorar a comunidade onde está inserida”.

Ele também ressalta a importância de descentralizar as ações da entidade, levando a Escola de Vendas para o bairro Águas Claras e também, nesta edição, a alteração do limite de idade para a capacitação, já que as anteriores eram voltadas para jovens de 15 a 19 anos.

“Nesta edição as inscrições foram a partir de 15 anos, sem limite de idade. E percebemos que a maioria das pessoas que estão nos bairros e que estão em busca de qualificação são mais velhas e que talvez não teriam oportunidade de pagar um curso no centro da cidade. Estamos aqui no bairro oportunizando essa possibilidade para essas pessoas”, acrescenta.

Os próximos encontros da 6ª edição da Escola de Vendas da CDL Brusque serão nos dias 11, 18 e 25 de novembro.

