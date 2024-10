Cerimônia de acendimento do Fogo Simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina é realizada em Brusque

Na noite desta quarta-feira, 23, foi realizada na Sociedade Esportiva Bandeirante, em Brusque, a cerimônia de acendimento do Fogo Simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). O evento marca a contagem regressiva para a 63ª edição dos Jogos, que acontecerá em Concórdia, em novembro, com 29 modalidades esportivas.

Conforme destacou o presidente da Fesporte, Freibergue Nascimento, o esporte catarinense vive um momento crucial. Ele ressaltou que Santa Catarina já proporcionou inúmeras alegrias através do esporte, e, por isso, é essencial valorizar esse contexto histórico. “Além disso, a cerimônia retrata tudo o que o esporte do estado já conquistou ao longo da história dos Jasc”.

Delmar Alberto Tôndolo, diretor geral da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque, também enfatizou o grande simbolismo do acendimento da tocha.

“É indescritível. Para quem vive o esporte, seja como atleta ou dirigente, o que se sente ao ver a tocha acesa é único. Além disso, para mim, esse é o maior momento, essa simbologia do fogo”.

Em seguida, a cerimônia prosseguiu com a execução do hino nacional e, logo depois, com a apresentação de um breve histórico sobre o fogo simbólico. Na ocasião, o prefeito de Brusque, André Vechi, entregou a bandeira dos Jogos Abertos ao prefeito de Concórdia. Já a bandeira do fogo simbólico foi passada ao presidente da Comissão Central Organizadora de Concórdia.

Delmar ainda explicou que Brusque foi escolhida para o acendimento da tocha por ser o local onde os Jogos Abertos foram criados, em 1960. Além disso, ele ressaltou que a cerimônia do fogo, instituída em 1986, resgata o protagonismo de Brusque no evento. “Essa cerimônia reforça a importância e a energia que o fogo transmite aos atletas”, afirmou.

Impacto do evento

Ao comentar sobre o Jasc, Delmar destacou o impacto positivo do esporte na saúde e na formação de valores. “Praticar esporte fortalece o corpo e, ao mesmo tempo, ensina lições fundamentais como o respeito às regras, aos adversários e o espírito de fair play, independentemente do resultado”.

Sobre o desempenho de Brusque nos Jogos, o diretor mencionou que o município competirá em 21 modalidades, com destaque para o basquete masculino, o vôlei e o futsal feminino, além das artes marciais. “Temos uma tradição de bons resultados e buscamos aprimorá-los, para que Brusque retome seu reconhecimento pelos feitos dentro das quadras”.

Confira imagens do evento:

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: