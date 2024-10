Saiba como se inscrever na 1ª Cãominhada realizada pelo Núcleo de Médicos Veterinários da Acibr, em Brusque

O Núcleo de Médicos Veterinários da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza neste domingo, 27, a 1ª Cãominhada do Núcleo de Médicos Veterinários. O evento inicia às 9h, no Sesc, e promete movimentar a manhã em Brusque com muita diversão para os pets.

O coordenador do Núcleo, José Antônio Gesser Júnior, destaca que a iniciativa surgiu como forma de incentivar o bem-estar do animal, com um horário adequado para caminhada, além do bom convívio entre tutores e pets.

“Hoje os pets ficam muito tempo confinados em apartamentos ou casas pequenas e sabemos que a saúde mental em equilíbrio com a saúde corporal é fundamental para que tenhamos uma longevidade dos nossos pets com qualidade de vida”.

A expectativa, de acordo com ele, é que a 1ª Cãominhada tenha uma grande adesão e, com isso, consiga angariar um bom recurso para auxiliar na causa animal do município. Todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado para as ONGs parceiras do evento, que estarão presentes com animais disponíveis para adoção.

O trajeto da Cãominhada iniciará no Sesc, passando pela margem esquerda da avenida Beira Rio, por baixo da Ponte dos Bombeiros, até chegar na primeira bifurcação para entrar na rua Carlos Gracher, retornando novamente para o Sesc. No local, haverá distribuição de brindes, água e frutas para os participantes.

Inscrições e retirada dos kits

As inscrições para a 1ª Cãominhada do Núcleo de Médicos Veterinários da ACIBr podem ser realizadas até sexta-feira, 25 de outubro, pelo link: https://abrir.link/VHPMZ. O valor da inscrição é de R$ 29,90 e dá direito a uma camiseta.

A retirada dos kits dos participantes acontecerá no dia 25, das 8h às 17h30, e no dia 26, das 8h às 12h, na sede da ACIBr, na rua Pedro Werner, 180 – 3° andar – Centro Empresarial, Cultural e Social de Brusque (Cescb).

O evento é uma realização do Núcleo de Médicos Veterinários da ACIBr e tem o apoio de Adaptil; Agrosul Catarinense; AmpeBr; Ciclu Urbano; Conexão Animal; Ecovitta; Espaço do Bem; Gre Laços Pet; Giardiavax; Junior Talhação, PetHouse; RVB Malhas; Sesc Brusque; Simparic; Supermercados Carol e Supermercado Lageado.

