Certo ou não?

Agora não há mais dúvida, o cheque já foi entregue em Barcelona e Neymar é do Paris Saint Germain. A dúvida que a maioria tem é se o atacante brasileiro agiu certo ao deixar a Espanha e ir para um campeonato que, na minha opinião, é igual ou até pior que o Brasileiro. A resposta tem dois pontos de vista: o financeiro e o futebolístico.

O financeiro é absurdo pelos números. Os franceses se mostraram dispostos a pagar a multa rescisória de cerca de R$ 820 milhões, sem nenhum tipo de descontinho amigo. E tem ainda o salário, onde o astro brasileiro ganhará 30 milhões de euros, cerca de R$ 110 milhões por temporada. Com isso, economicamente falando, podemos dizer que ele agiu certo ao trocar o Barcelona devido aos ganhos que vão lhe garantir um rendimento espetacular nos cinco anos de contrato, até quando chegar aos 30.

Mas o seu salário em Barcelona não era ruim. Somando com os ganhos com publicidade, dá uma boa grana. Agora vamos para a parte técnica. O campeonato francês costuma ter jogos chatos. O PSG deve concorrer com o Mônaco pelo título, mas tudo indica que vá levar o título com umas seis ou sete rodadas de antecedência. Pensar em ser melhor do mundo com certeza deve estar nos planos do jogador, porém é bastante difícil conseguir isso em Paris. Ele terá a chance de jogar a Liga dos Campeões e a Copa no ano que vem. Mas o fato de atuar em um campeonato nacional de segundo escalão pode pesar.

Ele pode até pensar em conseguir o objetivo de ser o melhor do planeta, mas agora pensou no bolso. Se está certo ou errado, a história dirá. Mas a vontade principal dele era ser o protagonista principal do time, coisa que ele é na seleção e não seria em Barcelona. Agora, a estrela terá a oportunidade de mostrar a que veio.

NOTAS

Belusso

O ex-atacante do Brusque, que vive excelente fase na Série B, onde é artilheiro e líder em assistências do campeonato, vai ganhar dinheiro no exterior. Jonatas foi vendido para o Al Shabab, da Arábia Saudita e vai desfalcar o Londrina, que está a apenas um ponto do último time da zona de acesso. Ele vive uma fase sensacional em 2017 e precisa capitalizar isso. Vai garantir o pé de meia.

Jasc

Com pompa, uma festa comemorou os 100 dias para a abertura dos Jogos Abertos de SC, que acontecerão em Lages. O governo do estado mandou mais de R$ 2 milhões para a cidade-sede se preparar, quantia bem maior que outros municípios receberam em temporadas interiores. Até acho que a edição desse ano será interessante, já que várias prefeituras (se não todas) estão apertando o cinto nos gastos, não vai ter aquele caminhão de atletas importados chegando para disputar e ir embora no dia seguinte. Pelo menos assim espero.

Copinha

Os cinco clubes confirmados na Copa Santa Catarina bateram o pé e resolveram não permitir que dois clubes da segundona se juntassem ao torneio, que vale vaga para a Copa do Brasil. No final das contas, a FCF convocou um Conselho Técnico para ontem e ninguém apareceu. Sem quórum, o torneio fica como está.

Alternativa

Penso que a Copa SC poderia seguir o formato do seu similar em São Paulo, onde todos os clubes, da primeira à terceira divisão, podem participar. Isso geraria um torneio bem mais interessante. Mas, a partir de outubro, teremos uma Copinha de cinco times jogando em turno e returno para eliminar apenas um, já que quatro jogarão as semifinais.