Choque entre carro e moto deixa uma pessoa ferida, no Limoeiro

O choque entre um Peugeot 307 de cor branca e uma motocicleta Biz, por volta das 18h20 desta quinta-feira, 15, deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu na rua Itajaí, bairro Limoeiro, próximo do Sesi.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros socorreu o homem que pilotava a motocicleta com ferimento lacerante no pescoço e suspeita de fratura em membro inferior esquerdo e encaminhado para o Hospital de Azambuja.