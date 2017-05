Chuva do fim de semana deixa Defesa Civil em alerta em vários municípios

A chuva continua desde o início do fim de semana até este domingo, 21, causou estragos em algumas regiões de Santa Catarina.

Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Em Brusque e região, não há registros de problemas. A Defesa Civil SC acompanha a situação em todo o estado.

– No município de Canoinhas uma ponte caiu devido a forte chuva na região. A ponte fica entre a localidade de Rio do Tigre e Bonetes. A ocorrência foi registrada ainda no sábado, 20.

– Em Laurentino, uma família precisou sair de casa devido ao deslizamento de terra próximo da residência. Os familiares foram encaminhados pela Assistência Social do município para aluguel social. Ocorrência registrada na madrugada deste domingo,21.

– Em Canelinha, árvore caiu sobre a rede elétrica nas margens da rodovia SC-410, no Bairro Índia. O acesso à propriedade de uma família ficou isolada, cerca de 25 pessoas afetadas. Ocorrência registrada no sábado, 20, já normalizada. O Corpo de Bombeiros Militar realizou o corte da árvore e a Celesc restaurou a energia.

– Em Florianópolis um deslizamento no Bairro Costeira interditou o acesso para seis residências. Ninguém ficou ferido, mas afetou 24. O evento ocorreu ainda no sábado, 20, pela manhã. A prefeitura liberou o acesso com uma retro escavadeira.

– Em Santo Amaro da Imperatriz foi registrado inundação neste domingo, 21. Devido ao elevado volume de chuva rios Cubatão e Do Braço saíram da calha e inundaram algumas ruas do município. Nenhuma residência foi atingida, porém seis famílias ficaram ilhadas por algumas horas afetando 24 pessoas. A situação já foi normalizada e os níveis dos rios baixam gradativamente.

– Já na região Norte e Nordeste houve alagamentos pontuais, porém ninguém precisou sair de casa. Nas demais regiões não houve alterações.