Fluminense vence Atlético-MG dentro do Independência

Foi uma vitória épica e digna de um time de guerreiros. Jogando fora de casa contra um dos melhores plantéis do país, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 2 a 1. A partida ainda teve tons dramáticos com a saída de Sornoza por lesão após as três substituições, o que deixou o tricolor com um jogador a menos em boa parte do jogo.

O resultado deixou o Flu dividindo os mesmos pontos do líder Grêmio, enquanto o Galo ainda não venceu na competição. No próximo fim de semana, o Flu tem clássico contra o Vasco, enquanto o time mineiro busca a primeira vitória contra a Ponte Preta.

Emoções no Horto

O Independência estava lotado para receber o Galo, mas quem começou fazendo a festa foram os visitantes. Depois de muito equilíbrio entre as equipes até os 36 do primeiro tempo, o Flu teve pênalti para cobrar. Richarlison foi derrubado na área e Dourado cobrou muito bem, no canto, sem chances para Victor.

Apenas um minuto depois, o Flu já ampliava. Dourado recebeu na direita, protegeu e cruzou na altura no segundo pau. No meio do caminho estava Richarlison que marcou de cabeça no contrapé do goleiro. Aos 40, Gabriel diminuiu. Cazares cruzou para o zagueiro que estava sozinho na pequena área e nem precisou pular para marcar.

O Galo pressionou muito no segundo tempo, principalmente com a dupla Elias e Fred, mas a rede não mais balançou. Nem mesmo a saída de Sornoza, machucado após três substituições, mudou o panorama da partida. Elias chegou a perder a melhor chance aos 50 minutos de jogo.

Atlético-PR 0x2 Grêmio

O Grêmio voltou a vencer e agora lidera o Campeonato Brasileiro. Sem tomar conhecimento do Atlético-PR na Arena da Baixada, o time de Renato Gaúcho foi superior e eficiente, marcando com Luan e Lucas Barrios. O Furacão agora soma duas derrotas e divide a lanterna com o Atlético-GO, além de já ter tomado oito gols em apenas dois jogos.

Vitória 0x1 Corinthians

O artilheiro do Corinthians na temporada voltou a aprontar. Jô foi autor de gol único na Arena Fonte Nova, que fez o Timão subir na classificação. Depois de tabela entre Marquinhos Gabriel e Jadson, a bola foi enfiada entre a zaga para o centroavante que bateu rasteiro, entre as pernas de Fernando Miguel. O rubro-negro chega a sua segunda partida sem vitórias no Brasileirão.

Vasco 2×1 Bahia

A primeira vitória do Vascão no campeonato teve o toque do técnico Milton Mendes. O comandante barrou uma das estrelas do time, Nenê, por falta de produtividade e obteve o resultado esperado. O gol saiu apenas no segundo tempo. Yago Pikachu foi o autor. Já aos 29 do segundo tempo, após chute de Kelvin, Jean defendeu, mas a bola sobrou com Luís Fabiano, o Fabuloso, que marcou.

Série B

Inter fica no empate contra o ABC

O Internacional tropeçou na segunda partida do Brasileirão Série B. A equipe ficou no empate em 1 a 1 com o ABC (RN). Willian Pottker marcou na estreia, mas Adriano Pardal marcou o gol que deixou tudo igual. No fim da partida, parte da torcida do colorado pediu a saída do técnico Zago.

O líder da Série B é o Figueirense, que venceu o Náutico por 3 a 0. Após perder para o Oeste (SP), o Criciúma é o lanterna da competição.