Chuvas em SC: mais de 1,3 mil são afetados e município decreta emergência

As chuvas em Santa Catarina neste fim de semana, 7 e 8 de dezembro, afetaram 24 municípios em várias regiões do estado. Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de SC, mais de 1,3 mil pessoas foram afetadas. Houve alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Na noite deste sábado, 7, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), esteve na sede da Secretaria de Defesa Civil em Florianópolis e monitorou a situação junto com o secretário Fabiano de Souza. Eles discutiram ações de respostas aos danos.

“Acompanhei a situação em todos os municípios atingidos. O estado trabalha agora mais na proteção do que na defesa. Nosso trabalho que tem sido feito nas barragens é justamente para evitar os grandes desastres e, acima de tudo, salvar vidas”, afirma o governador.

Emergência em Araquari

No Norte do estado, Joinville e Araquari enfrentam problemas causados pelas chuvas intensas. Araquari, inclusive, decretou situação de emergência. Na cidade, as chuvas impactaram cerca de 30 pessoas.

Em Joinville, alagamentos atingiram ruas e bairros inteiros, prejudicando a mobilidade e a infraestrutura local. A cidade de São Bento do Sul também enfrentou alagamentos e quedas de muros, enquanto São Francisco do Sul e Itapoá reportaram interdições de vias devido aos estragos.

Em outros municípios, como Guaramirim, Corupá e Jaraguá do Sul, a situação não é diferente. Guaramirim ativou o plano de contingência, temendo inundações, enquanto Corupá sofre com deslizamentos de terra e quedas de árvores, prejudicando ainda mais as condições de mobilidade e segurança.

O Planalto Norte e o Meio-Oeste também enfrentam danos estruturais graves. Em Canoinhas, a enxurrada danificou três residências e causou a queda de árvores. Já em Caçador, o município registrou 38 afetados pelas chuvas, com cinco pessoas desabrigadas.

A cidade de Bom Retiro, na região de Lages, contabiliza 50 residências atingidas por enxurradas e deslizamentos, além de danos causados pela queda de barreiras.

Em Lindóia do Sul, na região de Concórdia, os rios Jacutinga e Engano transbordaram, cobrindo pontes e isolando áreas rurais. As chuvas também danificaram a infraestrutura viária em Dionísio Cerqueira e Palma Sola, no Oeste do estado.

Na região de Maravilha, em Flor do Sertão, uma ponte que havia sido interditada pelas chuvas foi liberada neste sábado, permitindo o tráfego local. Em Xanxerê, o risco de deslizamentos e os alagamentos têm mobilizado equipes da Defesa Civil para garantir a segurança da população.

Próximos dias

Segundo a Defesa Civil catarinense, a previsão indica que, embora as chuvas diminuam em algumas regiões a partir de segunda-feira, 9, a situação continua crítica, com a possibilidade de mais chuvas intensas, especialmente nas áreas próximas ao Paraná.

