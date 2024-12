As chuvas, que já atingiram Brusque e região neste fim de semana, vêm apresentando um comportamento distinto do que os modelos meteorológicos, então, inicialmente indicavam.

Enquanto os meteorologistas alertavam para um cenário de precipitações intensas e persistentes, com marcas podendo até exceder os 150 mm, a realidade, até as primeiras horas da manhã deste domingo, 8, mostra um quadro bem diferente.

Contrariando as previsões, a maior parte dos locais monitorados em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim está pontuando acumulados inferiores a 35 mm, bem abaixo do esperado.

A instabilidade, embora presente, não desencadeou os transtornos que inicialmente se temiam, como alagamentos mais significativos e a elevação do nível de rios.

Números das chuvas

Abaixo, apresentamos um levantamento completo dos volumes parciais de chuvas registrados em todo o Vale do Itajaí-Mirim, considerando o intervalo entre a noite de sexta-feira, 6, e as primeiras horas da manhã deste domingo.

Mais adiante, vamos então abordar a previsão do tempo para Brusque e região, destacando o que os modelos meteorológicos estão antecipando.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão após anúncios

Este conteúdo é trazido a você com prudência e responsabilidade pelo Blog do Ciro Groh, respaldado pelo apoio dos parceiros comerciais.

Conheça cada um deles nos banners abaixo. Clique e então entre em contato para saber mais sobre os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Arte: conheça a professora que então elevou o Patchwork ao padrão de excelência em Brusque

2. Azambuja vista do alto: 50 motivos para então se apaixonar pelo santuário de Brusque

Chuvas ainda à vista

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o tempo em Brusque e região não deve firmar neste domingo, permanecendo instável, sob risco de chuva sem um horário definido para ocorrência.

A nebulosidade promete ser a protagonista, dificultando as aberturas de sol e qualquer aparição tende a ser breve e logo ofuscada pela intensa nebulosidade, explica o especialista.

Em relação às temperaturas, Puchalski então prevê a manutenção de padrão térmico bastante ameno ao longo do dia, considerando a época do ano.

Segundo o especialista, os índices máximos não devem ultrapassar os 22°C a 23°C.

Fotos dos leitores

Para concluir, não deixe de conferir as fotos maravilhosas enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã deste domingo começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Deixe-se levar pela inspiração que cada cenário traz, e sinta a conexão profunda que une todos nós através desses pequenos instantes de maravilha e gratidão.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK