Marido com faca ameaça matar esposa no Limeira, em Brusque

Um homem de 27 anos ameaçou a esposa com uma faca na noite deste sábado, 7. O crime aconteceu no bairro Limeira, em Brusque. A vítima, uma jovem de 24 anos, estava escondida no apartamento de outra pessoa enquanto o marido gritava que iria matá-la.

As informações foram divulgadas pela Polícia Militar, que foi chamada para atuar na ocorrência. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Furto no Limoeiro

Outra situação que envolveu uma ação policial na mesma noite em Brusque aconteceu no bairro Limoeiro. Por volta das 22h30, a Polícia Militar foi acionada e recebeu informações de que um jovem de 24 anos furtou uma bicicleta e foi contido por moradores.

Duas testemunhas presenciaram o crime, conforme a PM. O jovem recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia.

