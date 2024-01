Ciclista fica ferido após caminhão tombar na BR-470, entre Ilhota e Navegantes

Um ciclista e um motorista de caminhão ficaram feridos na tarde desta quinta-feira, 4, após o veículo, com carga de madeira, tombar na rodovia BR-470, no limite entre as cidades de Ilhota e Navegantes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Navegantes foi acionado por volta das 14h45. Quando chegaram no local, viram que o condutor do caminhão estava fora do veículo, mas apresentava sangramento no ouvido, corte na perna e deslocamento do ombro direito. O motorista também referia dores na cabeça e na região do tórax. O mesmo informou que não usava cinto de segurança e que não perdeu a consciência.

A segunda vítima, um ciclista idoso, trafegava no acostamento da rodovia quando foi atingido pela carga. O ciclista apresentava vários cortes, escoriações e hematomas no braço direito, além de corte no supercílio. A vítima informou ser hipertensa, diabética e cardíaca.

Após procedimentos pré-hospitalares, eles foram encaminhados para atendimento médico. A guarnição do caminhão de bombeiros permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

