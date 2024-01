Seguem abertas as vagas para contratação de professor substituto no IFC de Brusque; saiba como se inscrever

Desde o dia 18 de dezembro, o Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque está com inscrições abertas para a contratação de professores substitutos nas áreas de Matemática e de Língua Portuguesa/Língua Inglesa.



O certame tem apenas uma vaga em cada disciplina. O candidato escolhido terá que cumprir a carga horária de 40h por semana.

O contratado receberá a remuneração correspondente ao Nível 01 da Classe DI, da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no valor de R$ 4.420,55, que pode ser acrescida de acordo com a titulação apresentada no ato da contratação.

Matemática

As inscrições para a vaga de professor substituto na área de matemática encerram no dia 8 de janeiro. O candidato aprovado exercerá a função por 2 anos.

As vagas devem ser efetuadas de forma on-line, onde o candidato precisará mandar um e-mail para cgp@brusque.ifc.edu.br com arquivo único em formato PDF, contendo os documentos, em ordem, como consta no edital.

Língua Portuguesa/Língua Inglesa

As inscrições para a vaga de professor substituto na área de Língua Portuguesa/Língua Inglesa encerram nesta sexta-feira, 5. A vaga tem duração de um ano.

As vagas devem ser efetuadas de forma on-line, onde o candidato precisará mandar um e-mail para cgp@brusque.ifc.edu.br com arquivo único em formato PDF, contendo os documentos, em ordem, como consta no edital.

