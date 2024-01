VÍDEO – Ladrões invadem casa e trocam tiros com o proprietário, em Itapema

Uma tentativa de assalto a uma residência terminou com troca de tiros na noite de quarta-feira, 3, na rua Caminho Novo Horizonte, localizada no Morro da Linguiça, em Itapema. Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir do local.

Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário da casa informou que estava dormindo quando ouviu um grito desesperado de sua sogra no andar de baixo da residência. Após descer as escadas, ele avistou dois indivíduos vestidos de preto e utilizando máscaras.

Os assaltantes chegaram a fazer disparos de arma de fogo contra o proprietário da casa que revidou com tiros de uma 9mm. As imagens registradas por uma câmera de segurança interna mostram o momento em que os criminosos fogem.

Assista o vídeo:

Os criminosos levaram uma coleção de facas e também tentaram carregar um drone, que foi jogado no pátio da residência no momento da fuga. Não há informações se levaram outros objetos da casa.

Os policiais realizaram rondas na área, porém não localizaram os indivíduos. Foi possível verificar que os homens entraram e saíram pela lateral do muro da residência, onde não há câmeras, e posteriormente romperam uma cerca próxima a casa.

Pelas imagens da câmera interna, eles entraram por uma janela por volta das 22h33, posteriormente saíram pela porta dos fundos que dá acesso a piscina e permaneceram na casa por aproximadamente mais de uma hora.

A Polícia Civil foi acionada e os agentes estiveram no local, a Polícia Científica também esteve no local e os peritos fizeram o levantamento fotográfico e recolhimento dos projéteis e estojos que ficaram na casa.

