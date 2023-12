Ciclista fica ferido na cabeça após cair durante descida em morro no Centro de Brusque

Um homem de 28 anos precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros depois de perder o controle de uma bicicleta em uma colina e cair no chão. O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta quarta-feira, 13, na rua Axel Krieger, no bairro Centro I, próximo ao loteamento Oscar Morsch.

O jovem recebeu ajuda de pessoas que estavam próximas no momento do acidente antes da chegada do Samu. A vítima teve ferimentos no punho direito, pé esquerdo e na cabeça. Ele foi encaminhado para atendimento médico.

Para a reportagem do jornal O Município que esteve no local, os moradores da rua Axel Krieger reclamaram da falta de faixas de sinalização para que tanto ciclistas quanto motoristas diminuam a velocidade na via.

