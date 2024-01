Cine Gracher de Brusque terá sessão de cinema adaptada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista

O Cine Gracher, localizado dentro do Shopping Gracher, em Brusque, realizará uma sessão especial direcionada ao público portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no próximo sábado, dia 27, às 14 horas. A atração será o filme infantil “Patos!”, uma animação que chegou às telonas recentemente.

Durante a exibição do filme, o ambiente será totalmente controlado, desde o áudio até a iluminação, para proporcionar mais conforto aos espectadores. O objetivo é criar um espaço inclusivo e acolhedor, adaptado às necessidades específicas desse público, promovendo assim o acesso à cultura.

Além disso, todos terão acesso à sessão pelo valor de meia-entrada, não só os portadores de TEA, como também seus acompanhantes. Os ingressos, aliás, estão disponíveis para venda no site e na bilheteria.

Essa é a primeira vez que o cinema abre as portas para esse público e a intenção é realizar sessões especiais mensalmente, claro, de acordo com a programação disponível.

O filme:

A trama infantil mostra uma família de patos formada por Mack (Kumail Nanjiani) – o pai superprotetor -, Pam (Elizabeth Banks) – a mãe exploradora -, e os filhos Dax (Caspar Jennings) e Gwen (Tresi Gazal). Enquanto Pam tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em que vivem na Nova Inglaterra.

Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York para visitar a Jamaica tropical, mas eles não contavam que a falta de prática e conhecimento os levaria a um rumo errado, cheio de surpresas e desafios.

O filme tem direção de Benjamin Renner e produção da empresa Illumination, que também criou as animações “Minions” e “Meu Malvado Favorito”. Já o roteiro foi feito por Mike White – vencedor do Emmy e criador da série “The White Lotus”.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: