Museu Casa de Brusque recebe Prêmio Darcy Ribeiro de Educação Patrimonial

Nesta terça-feira, 23, o Museu Casa de Brusque anunciou que foi uma das instituições vencedoras do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação Patrimonial 2023 com o Jogo Educativo Povos Indígenas no Vale do Itajaí-Mirim.

A premiação é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) com o objetivo de reconhecer e valorizar boas práticas de educação museal desenvolvidas no Brasil, conforme os princípios e diretrizes da Política Nacional de Educação Museal (PNEM). Foram contempladas 30 instituições com o prêmio no valor de R$40 mil reais cada.

O jogo foi desenvolvido após a exposição temporária do Museu Casa de Brusque intitulada: Os Povos Indígenas e a Colonização Europeia no Vale do Itajaí-Mirim. A atividade foi realizada entre agosto e setembro de 2023, com as crianças do 3º ano das escolas Carlos Moritz e Professora Georgina De Carvalho Ramos Da Luz, Alexandre Merico e João Hassmann, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

“É uma grande alegria para a nossa equipe, pois o Museu Casa de Brusque ficou à frente de museus reconhecidos nacionalmente, como o Instituto Inhotim (MG), Museu da Imigração (SP), Museu do Futebol (SP) e Museu Hering (SC). É um momento muito importante de reconhecimento, em âmbito nacional, das atividades que estão sendo desenvolvidas em nosso Museu”, declara Luciana P. Tomasi, Coordenadora do Museu Casa de Brusque.

A ação educativa é resultado do trabalho de Vandreza A. Gabriel para a especialização em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação e Metodologias Ativas da Unifebe e orientada pelos professores Everaldo da Silva, Leilane Marcos e Fernando Merízio.

Participaram da aplicação do jogo os colaboradores do Museu, Julie F. Ricardo, Ana Caroline Dada, Mathias G.Paves e Luciana P. Tomasi.

