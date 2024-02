Colégio Cônsul Carlos Renaux de Brusque é homenageado na Assembleia Legislativa

O Colégio Cônsul Carlos Renaux foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) na última segunda-feira, 26. A cerimônia marcou o início das comemorações do 150° aniversário da imigração italiana no Brasil, a ser celebrada em 2025.

A participação do Colégio Cônsul na cerimônia contou com a apresentação da Orquestra Cônsul. Sob a regência do Maestro Marcelo Heckert, a orquestra encantou os presentes com performances memoráveis, incluindo execuções impecáveis do Hino Nacional Brasileiro, do Hino Nacional Italiano, além das tradicionais canções italianas “Funiculì, funiculà” e “O Sole Mio”.

O evento, foi realizado na Assembleia Legislativa, em Florianópolis, com a presença de autoridades, membros da comunidade educacional e cidadãos interessados na preservação das tradições culturais.

A ocasião foi uma antecipação do papel relevante que o Colégio Cônsul desempenhará nas festividades do Aniversário de 150 anos da Imigração Italiana em Santa Catarina, no próximo ano.

A Coordenadora do Ensino Médio do Colégio Cônsul, Eliete Legal, expressou sua gratidão pela oportunidade de participar de um momento tão significativo. “Acreditamos profundamente na importância de preservar e celebrar as nossas raízes. Este é um capítulo essencial da nossa história, e estamos emocionados por termos feito parte desse evento na Assembleia Legislativa”, pontuou a Coordenadora.

