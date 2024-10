Colégio Cônsul Carlos Renaux promove projeto cultural em homenagem aos 200 Anos da Imigração Alemã

O Colégio Cônsul Carlos Renaux, de Brusque, preparou uma experiência única para seus alunos em comemoração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Por meio de um projeto que une história, cultura e sustentabilidade, os estudantes estão imersos em atividades que recontam a trajetória dos imigrantes de forma lúdica e interativa.

O desenvolvimento da mostra foi fruto de um esforço coletivo de muitos professores e funcionários do colégio, com destaque para Izabel Krieger Moritz, bibliotecária e contadora de histórias, Eliete Legal, coordenadora do Ensino Médio, e Emília Rosenbrock, professora de alemão.

Segundo Izabel, a história escolhida para representar essa data especial foi a do “Senhor Cavalo Marinho”, uma narrativa que ganha vida nas mãos dos alunos por meio de uma exposição feita com materiais reciclados.

“Nós priorizamos trabalhar com materiais recicláveis. Usamos CDs para criar peixes, espumas para representar corais e algas, e técnicas de papel machê para confeccionar diversos elementos da exposição”, contou.

Ainda de acordo com a contadora de histórias, o uso de materiais sustentáveis não é apenas uma escolha prática, mas também uma forma de conscientizar os alunos sobre a importância da reciclagem e da preservação ambiental.

“Mostramos para eles que é possível criar algo incrível com materiais simples e reaproveitados. O escafandro, por exemplo, foi feito com jornal e cola, e outras partes da exposição foram confeccionadas com tampinhas e papelão”.

O projeto se torna ainda mais especial por contar com a participação ativa dos alunos, que atuam como “pequenos contadores de histórias”. Eles precisam pensar em formas criativas para explicar o conteúdo abordado na história, que é contada em alemão.

“É um estímulo à imaginação e ao trabalho em equipe. Rolinhos de papel higiênico, caixas de ovos e até cotonetes foram utilizados para dar vida ao cenário”, complementa Izabel.

Exposição

Depois de participarem das contações, os alunos observam uma exposição pelos corredores do colégio. Ela é dividida em diferentes espaços temáticos, cada um representando um aspecto da viagem dos imigrantes alemães ao Brasil.

No primeiro andar, os alunos mergulham no “fundo do mar”, onde a história do Senhor e da Senhora Cavalo Marinho é narrada. Após essa etapa, eles recebem um “ticket” simbólico (que simula um ingresso) e seguem para o segundo andar, onde embarcam em uma jornada imaginária a bordo de um navio.

No andar superior, a reprodução de uma parte do Porto de Hamburgo e de um navio antigo ajuda a contextualizar a saída dos imigrantes da Alemanha. O colégio utilizou uma imagem histórica de um museu alemão para ilustrar a partida e os desafios da viagem marítima.

“Também trouxemos objetos que os imigrantes traziam consigo, como panelas e ferros de passar, para que os alunos pudessem imaginar como era essa travessia”, explicou a coordenadora Eliete Legal.

O projeto, que está em exibição durante todo o mês de outubro, também inclui visitas de outras escolas da região. “Receberemos alunos de Guabiruba e de escolas municipais de Brusque. Além disso, as famílias dos estudantes poderão participar das atividades e conhecer a exposição na terça-feira, 22”.

A coordenadora ressaltou que a iniciativa faz parte de um ciclo maior de projetos temáticos que o colégio desenvolve ao longo do ano. “Todo mês, temos uma história temática diferente, mas esta, em homenagem à imigração alemã, é especial e vai durar o mês inteiro”.

Ao final da visita, os alunos são convidados a refletir sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil, com a representação da chegada em Itajaí e a construção das primeiras casas em estilo enxaimel, uma técnica característica dos imigrantes alemães na região.

“A ideia é mostrar o choque cultural que eles enfrentaram ao saírem de um porto europeu, atravessarem o oceano e chegarem a um Brasil completamente diferente, onde precisaram recomeçar do zero”, complementa a coordenadora.

Segundo o diretor da instituição, Otto Grimm, com essa abordagem criativa e educativa, o Colégio Cônsul Carlos Renaux não apenas celebra a história da imigração alemã, mas também incentiva seus alunos a valorizar a cultura local e a importância de preservar o meio ambiente.

“A Semana Alemã é realizada no colégio com o intuito de celebrar e relembrar as raízes alemãs da cidade e da escola. Este ano, em especial, com a comemoração dos 200 anos da imigração alemã, tivemos uma programação mais extensa e repleta de atividades. Vale ressaltar que isso não é novidade no colégio, visto que contamos com inúmeros eventos que buscam fazer com que os alunos explorem e aflorem todas as suas habilidades”.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: