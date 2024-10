André Baran, de Brusque, está de volta ao topo do ranking mundial de beach tennis. No sábado, 19, ao lado do parceiro Michele Cappelletti, a dupla venceu a final do BT400 no Rio de Janeiro, superando Gabriele Gini e Gustavo Russo com parciais de 6/2 e 6/1. A vitória não só garantiu o título, mas também devolveu a dupla à liderança mundial.

Após perder a primeira colocação do ranking durante a disputa no Sand Series de São Paulo, Baran e Cappelletti sabiam que a oportunidade de voltar ao topo dependia do desempenho no Rio de Janeiro. Mostrando foco e determinação, Baran alcançou novamente o topo do ranking pela segunda vez em sua carreira.

“Sabíamos que, depois de São Paulo, precisaríamos estar muito mais focados aqui no Rio se quiséssemos retomar a liderança. Felizmente, conseguimos jogar em altíssimo nível, merecemos o título, e é uma grande alegria levar o Brasil novamente ao topo”, comemorou o atleta.

Com oito títulos conquistados até agora na temporada, Baran volta suas atenções para a Seleção Brasileira. Ele competirá no Pan-Americano de Beach Tennis, que acontece em Aruba de 7 a 10 de novembro, e chega como grande esperança de medalhas para o Brasil.