Colisão frontal entre carros deixa uma pessoa morta no Alto Vale do Itajaí

Um motorista morreu no início da manhã desta quarta-feira, 15, após uma colisão entre dois carros em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. O acidente ocorreu na rodovia SC-350, na altura do bairro Cerro Negro, por volta de 6h20.

A colisão frontal envolveu os carros VW/Polo Preto e VW/Gol Cinza. O condutor do Gol foi encontrado sem vida, com múltiplas fraturas e encarcerado.

A vítima precisou ser extraída do veículo pelos bombeiros. Já o condutor do Polo foi atendido pela equipe do Samu de Ituporanga. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do segundo envolvido.

Após os bombeiros realizarem os atendimentos, a cena do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual. A dinâmica do acidente não foi divulgada no relatório dos bombeiros.

