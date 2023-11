Identificada mulher que morreu após colisão entre motocicletas em Brusque

Foi identificada como Maria Vanelli, de 67 anos, a mulher que morreu após uma colisão envolvendo duas motocicletas em Brusque. O acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 15, na rua dos Cedros, no bairro Dom Joaquim.

Os detalhes de velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a colisão por volta de 6h30. O acidente envolveu duas motocicletas. Quando os bombeiros chegaram no local, eles encontraram a mulher, de 67 anos, que já estava morta. A vítima conduzia uma moto Honda Biz vermelha.

Outro veículo envolvido

A outra moto, uma Honda CF Fan vermelha, com placas de Rio do Sul, era conduzida por um homem. Ele foi atendido pela Unidade Avançada de Saúde (USA).

O local do acidente foi isolado e as Polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas. O corpo da vítima foi recolhido e o local ficou aos cuidados da Polícia.

A identidade da vítima e as informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas no relatório do Corpo de Bombeiros.

