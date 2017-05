Com direito a pênalti pego por Dida, Bruscão vence XV de Piracicaba

Em jogo de tirar o fôlego, quem riu por último foi o torcedor do Bruscão. A partida, disputada no Augusto Bauer na tarde deste sábado, 27, teve pênalti perdido, gol aos 47 minutos do segundo tempo e muita emoção. No apito final do árbitro, o nome de Dida foi o mais ovacionado, não apenas pelo pênalti mas por ter feito defesas impressionantes durante o duelo. A vitória por 3 a 1 derrubou o XV de Piracicaba, que troca de posição com o quadricolor.

Um gás no fim

As primeiras chances da partida enganaram o que seria o restante do primeiro tempo. O XV começou com força, assustando o goleiro Dida principalmente em chutes de longa distância. Mas foi o Bruscão se organizar que o Nhô Quim começou a passar maus bocados no Augusto Bauer.

Aos 29 minutos, o time visitante perdeu grande chance. Robston recebeu na pequena área, mas ficou no seu pé esquerdo, que não é o bom. Na jogada de corpo para tentar finalizar com a direita, ele mandou para fora. A resposta veio com Carlos Alberto, que após bela triangulação recebeu bola cara a cara, chutando e acertando o pé da trave.

O primeiro tempo chegava ao fim e a impressão era de que a partida seria resolvida apenas na segunda etapa. Eis que o Bruscão surpreendeu a todos mais uma vez, na reta final dos primeiros 45 minutos. Aos 41, Careca foi lançado na área pela esquerda, ele cruzou, Wilson passou por ela mas o incansável Carlos Alberto dominou e fuzilou as redes para o delírio da torcida quadricolor.

As coisas ficaram ainda melhores para o time da casa aos 44. Careca, mais uma vez, no contra-ataque, dominou no meio-de-campo e observou a corrida de Wilson Junior, lançando pelo alto. A bola foi perfeita e chegou no camisa 11, que correu e ficou cara a cara com Mateus, e aí não perdoou: 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

Do inferno ao céu

Naturalmente, o XV veio para cima do Brusque, mas o time segurou com uma defesa sólida. Marcos Vinicius, Neguete, Lucas Costa e Ronaell mostraram competência para afastar o perigo. Porém, aos 39 minutos não deu mais para segurar o ímpeto adversário. Léo Carvalho foi ao fundo e cruzou. Livre, Carlos Alberto catou a bola que passava por ele e foi rápido para chutar e diminuir.

O Brusque quase botou tudo a perder aos 43 minutos. Na bola cruzada pela esquerda, Neguete colocou a mão dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Dida defendeu o chute de Romarinho, e no rebote de Carlos Alberto, Dida espalmou de novo. O goleiro já fazia partida impressionante defendendo muitos chutes, mas a partir dali a torcida passou a gritar seu nome a plenos pulmões.

E o time ainda foi presenteado com o terceiro gol, segundo de Wilson Junior. Carlos Magno, que entrou na segunda etapa, foi levando todo mundo pelo meio-de-campo, chegou até a área e tocou para o camisa 11. Ele dominou com dificuldade, mas conseguiu ganhar ela na força e mandar para o fundo do gol. Fim de tempo: 3 a 1 para o Bruscão, torcida ensandecida e aplausos infindáveis ao time da casa.