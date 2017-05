Sob chuva, fiéis caminham cerca de 5 quilômetros em honra à Nossa Senhora de Caravaggio

A chuva não foi motivo para que cerca de uma centena de fiéis desistissem de participar da tradicional procissão em honra a Nossa Senhora de Caravaggio na noite deste sábado, 27.

A procissão faz parte da programação da festa que todo ano ocorre no último fim de semana de maio, no Santuário de Azambuja.

Pouco depois das 18 horas, a procissão teve início em frente a igreja matriz são luis Gonzaga e com o guarda-chuva na mão e a vela em outra, os fiéis caminharam até o santuário rezando e cantando cânticos em honra a nossa senhora.

O percurso, em torno de cinco quilômetros, levou em torno de uma hora para ser completado. Entre os fiéis, o número de pessoas já com idade avançada chama a atenção: a fé de tantos anos não pode ser abalada por uma chuva.

Chegando a rua Azambuja, a rótula da figueira enfeitada dava boas vindas aos fiéis e a imagem que neste ano veio em cima de um carro.

Tradicionalmente, todas as casas da rua se enfeitaram e os moradores aguardavam ansiosos a passagem de nossa senhora. Pelo caminho, muitos fiéis também se juntaram a procissão.

Oscar Petruscky, 68 anos, participa há 10 anos da procissão ao lado da esposa, Cleusa Petruscky, faça chuva ou sol. “O tempo não importa, o que importa é a fé. No meio do caminho vamos rezando, agradecendo a Deus”, diz.

A festa

Apesar da chuva, a tradicional festa acontece durante todo o dia, com venda de cachorro-quente, churrasco, quentão e guloseimas já bastante tradicionais nas barracas montadas na Praça de Azambuja.

A programação iniciou na quarta-feira, 24, com a entronização da réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida no santuário e seguiu também na quinta e sexta-feira com o tríduo preparatório.

Além de louvar Nossa Senhora do Caravaggio, a festa tem, também, uma finalidade social, já que grande parte do aporte financeiro obtido com o evento é destinado para o Hospital de Azambuja.

“O hospital é de todos nós. Está em franco desenvolvimento. Todos estão percebendo o quanto a unidade está melhorando. Quase podemos chamar de um hospital regional de grande porte. E precisa muito da nossa ajuda”, avalia o pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora de Azambuja, padre Iseldo Scherer.

Os recursos da festa também são direcionados para a manutenção do Santuário e do Seminário.