Homem é preso ao tentar furtar moto em pátio de posto, no Águas Claras

Por volta das 20h deste sábado, 27, ocorreu uma tentativa de furto no pátio do posto Via Brasil, na rua Augusto Klapoth, bairro Águas Claras. Um ladrão que estava em um bar defronte ao posto tentou furtar a motocicleta CG Titan, de cor preta, placa de Itajaí, pertencente a funcionária do estabelecimento, uma mulher de 34 anos.

Ela relatou que avistou o rapaz correndo em direção a sua moto e pulou sobre a mesma. Com a ajuda de dois colegas de trabalho tentaram impedir a fuga e com um pedaço de pau chegou a bater no braço do ladrão, que a ameaçou dizendo “perdeu, perdeu, a moto é minha, eu sou bandido”.

Uma mulher que estava dentro do bar também veio em socorro e deu “uma voadora” no rapaz que caiu com a motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e chegando ao local deu voz de prisão ao criminoso, identificado como sendo Maicon Tafarel Custódio Dias Flores, 22.

Flores foi encaminhado à delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante por furto tentado pelo delegado Leandro Antônio de Sales. Ele já tem passagens por receptação, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.