Bairros de Brusque registram mais de 50 milímetros de chuva em 24 horas

O nível do rio Itajaí-Mirim voltou a passar a marca dos 3 metros às 22h45 deste sábado, 27, em Brusque. O número é considerado “nível de atenção”, mas não representa risco, já que não é o suficiente para transbordar.

De acordo com a medição da Ceops/Furb, o pico do dia foi 3,28 metros, às 03h45. Após isso, o nível foi caindo no decorrer da madrugada e início da manhã.

As águas só voltaram a subiram por volta das 10h e chegou a 3,16 às 13h15, depois caiu e só voltou a passar dos 3 metros à noite.

Em Botuverá, o rio atingiu 2,05 metros às 23h. O pico do dia foi às 7h30, com 2,65 metros.

Nas últimas 24 horas, a chuva já passou de 50 milímetros em alguns bairros de Brusque, de acordo com os pluviômetros da Defesa Civil. O maior registro é no São Pedro, com 56,8 mm na soma de 24 horas (dado registrado às 23h30). Veja os números:

Guarani: 51,2 mm

Cedro Alto: 43,2 mm

Dom Joaquim: 43,4 mm

Limeira Alta: 55,6 mm

Limeira Baixa: 45,4 mm

Zantão: 44,0 mm

Primeiro de Maio: 45,8 mm

São Pedro: 56,8 mm

Volta Grande: 50,2 mm

Centro de Botuverá: 42,0 mm

Embora o volume de chuva seja considerável, nenhuma ocorrência foi atendida pela Defesa Civil neste sábado.

