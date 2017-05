Rio Itajaí-Mirim atinge 4,85 metros e transborda no Centro de Brusque

O rio Itajaí-Mirim atingiu pico de 4,85 metros às 10h45 deste domingo, 28, no Centro de Brusque. A marca foi o suficiente para que transbordasse na parte mais baixa da avenida Bepe Roza, a Beira Rio, próximo à ponte estaiada Irineu Bornhausen. Os dados são do Ceops/Furb.

Na medição seguinte, às 11h, o nível já havia começado a baixar. No entanto, voltou a subir, chegando a 5,08 ao meio-dia e 5,12 às 12h30, mantendo o mesmo nível na medição das 13h.

Em Botuverá, o rio atingiu 4,75 metros às 05h45, e começou a diminuir em seguida, chegando a 3,50 às 11h. Isso significa que o volume de água que vem do município vizinho está diminuindo e, portanto, a tendência é de que o rio baixe também em Brusque nas próximas horas. No entanto, depende do volume de chuva no decorrer do dia.

Em caso de riscos de deslizamentos e alagamentos, o telefone de plantão da Defesa Civil é 199.