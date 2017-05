Nível do rio Itajaí-Mirim começa a baixar após atingir 5,12 metros

Devido à chuva que atingiu Brusque nos últimos dias, o nível do rio Itajaí-Mirim chegou a 5,12 metros às 12h30. Embaixo da ponte estaiada Irineu Bornhausen, no Centro da cidade, o rio saiu da calha e a avenida Beira Rio precisou ser interditada.

De acordo com a Defesa Civil do município, o nível do rio já está baixando e, às 14h, encontrava-se em 5,05 metros.

Nas últimas 96 horas o acumulado de chuva chegou a 97 milímetros na região central. Ao todo a Defesa Civil atendeu seis ocorrências durante o final de semana (27 e 28). Foram cinco deslizamentos e um alagamento. Uma família foi orientada a deixar a residência até que seja feita uma reavaliação.

A previsão da Epagri/Ciram é de pouca chuva para este domingo e tempo encoberto para esta segunda-feira, 29.

“Confirmando-se esta previsão não precisamos nos preocupar com o nível do rio, mas ainda devemos ficar atentos a possíveis movimentações de terra”, explica o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugik.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam monitorando o rio, além disso, as equipes continuam de plantão. A população que mora perto de encostas deve continuar atenta.

“O solo está muito encharcado, o que pode gerar deslizamentos. Além disso, na terça-feira, 30, a previsão é de que volte a chover”, finaliza Cugik.

Em caso de ocorrências, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199. Informações sobre o clima, nível do rio Itajaí Mirim, boletins sobre o tempo estão disponíveis no site do órgão.