Caminhada pela Família é cancelada, mas celebração está mantida

O Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia) informa que a Caminhada pela Família foi cancelada, devido à chuva.

No entanto, a Celebração da Família será realizada no auditório do Centro Evangélico Pastor Sandreczki (avenida Monte Castelo, Centro de Brusque), com início às 14h30 deste domingo.

Assim todos devem se dirigir diretamente para o Centro Evangélico para participarem do encerramento da VII Semana da Família.

Programação

14h30 – Mensagens de canções pela família

15h – Celebração pela Família, com Igreja Católica, Igreja Evangélica Luterana e Conselho de Pastores de Brusque, seguido de show musical