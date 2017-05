Avenida Beira Rio é interditada após Itajaí-Mirim sair da calha

Por volta das 11h deste domingo, 28, a avenida Bepe Roza, a Beira Rio, foi interditada em três pontos: nas proximidades do estádio Augusto Bauer, em frente ao Centro de Distribuição dos Correios e em frente à rodoviária.

As águas do rio Itajaí-Mirim saíram da calha e invadiram a pista, exigindo a interrupção do tráfego no local.

Nas proximidades do Corpo de Bombeiros falta muito pouco para a água sair da calha e invadir a pista. No entanto, por volta das 11h30 o trânsito ainda estava liberado no local. Como o rio continua subindo, é possível que o rio transborde em mais pontos.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam monitorando a situação e até o momento não houve nenhuma ocorrência grave. Transtornos no trânsito podem ser informados pelo 153.

Na madrugada, uma residência no bairro Imigrante, em Guabiruba, teve desmoronamento de terra e parte de um imóvel foi atingido. Mas o Corpo de Bombeiros não constatou gravidade e ela não foi interditada.