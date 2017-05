Menor com várias passagens pela polícia é apreendido com motocicleta furtada

Um menor de 17 anos de idade que já tem várias passagens pela polícia foi flagrado no início da madrugada deste domingo, 28, com uma motocicleta CG 125 Titan, cor verde, placa MCH 7939, de Brusque, que tinha registro de furto ocorrido poucas horas antes.

O Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) estava fazendo rondas na rodovia Antônio Heil, após um roubo no Bar e Cancha Joinvilense, na rua Horácio Anacleto, Loteamento Ema II, quando depararam com duas motocicletas no sentido contrário, em alta velocidade.

Foi iniciado o acompanhamento e as motocicletas se dispersaram e o PPT seguiu a que tomou o rumo à Itajaí. Em certo momento o motociclista caiu devido a água na pista e se evadiu para o mato, mas os policiais conseguiram localizá-lo, agachado em meio à vegetação, tentando se esconder. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia junto com a motocicleta apreendida.

A polícia acredita que os elementos que fugiram podem ter participação no roubo ocorrido na Cancha Joinvilense por volta das 23h15. A vítima relatou que dois bandidos, um deles armado com um revólver, assaltaram o estabelecimento pouco antes do fechamento na noite de sábado, 27. A quantia levada não foi informada.