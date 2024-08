Em situação cada vez pior na Série B, o Brusque enfrenta o Goiás às 21h desta quarta-feira, 21, na Serrinha, pela 22ª rodada. O quadricolor tem dois desfalques por suspensão e o retorno de Mateus Pivô. Vivendo um momento de quatro jogos sem vitórias e sem gols marcados, a equipe enfrenta um adversário que precisa vencer para se manter próximo do G-4.

Jhemerson e Paulinho Moccelin cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quatro jogadores estão pendurados: Matheus Nogueira, Rodolfo Potiguar, Madison e Diego Mathias. Mateus Pivô está à disposição após ter cumprido suspensão no jogo anterior.

Até a publicação desta matéria, os uruguaios Agustín González, Matías Ocampo e Rodrigo Pollero não estão regularizados para jogarem contra o Goiás. Seus vínculos com o Brusque ainda não foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ocampo e Pollero foram anunciados pelo clube há 15 dias. González teve sua contratação anunciada oficialmente neste domingo, 18.

O volante Lorran, recém-contratado, teve seu vínculo publicado no BID e está à disposição.

A situação no departamento médico é a mesma dos últimos dias. O lateral-esquerdo Marcelo se recupera de lesão muscular na coxa e Olávio segue sem treinar por conta de inflamação no joelho. Keké, que vinha realizando trabalhos de transição, treina normalmente.

Com dois zagueiros, uma escalação viável tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio (Madison); Dentinho, Diego Tavares (Wellissol); Guilherme Queiróz.

No caso de Luizinho Vieira voltar aos três zagueiros, o time pode ter Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio (Madison), Alex Ruan; Dentinho (Diego Tavares) e Guilherme Queiróz.

No Z-4

O Brusque é o 19º colocado, com 19 pontos, 14 gols marcados e 25 sofridos. Tem o pior ataque da competição, junto com o Operário-PR. Não vence e nem faz gols há quatro jogos. Quem começa a rodada na 16ª posição é o Botafogo-SP, com 23 pontos. O 17º colocado, Ituano, e a 18ª, Chapecoense, têm a mesma pontuação do Brusque, mas estão à frente pelo quantidade de vitórias.

O Brusque pode terminar a rodada na lanterna. Para isto, o Guarani precisa vencer o Santos, aliado a um empate ou derrota do quadricolor contra o Goiás.

Novorizontino x Ituano – Terça-feira, 20, 19h

Guarani x Santos – Quarta-feira, 21, 19h

Mirassol x Botafogo-SP – Quarta-feira, 21, 19h

América-MG x Chapecoense – Quarta-feira, 21, 19h

Goiás

O Goiás é o oitavo colocado da Série B. Vem de empate em 1 a 1 com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. No jogo anterior, venceu o Ceará por 2 a 1 com dois gols de pênalti, marcados pelo goleiro Tadeu. O Esmeraldino tem um jogo atrasado contra o Amazonas e precisa da vitória para não deixar aumentar a distância para o G-4, já que o principal objetivo da temporada é o acesso.

O meia Diego, que vem atuando na lateral-direita, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem volta de suspensão é o meia Luiz Henrique. Estão pendurados o zagueiro Messias; os volantes Nathan Melo, Edson e Wellington; o meia Régis; e os atacantes Paulo Baya e Thiago Galhardo.

Possíveis escalações têm Tadeu; Diego Caito, David Braz, Messias, Sander; Aloísio Souza, Luiz Henrique (Rafael Gava), Welliton; Marcão, Angelo Rodríguez e Mateus Gonçalves (Rildo).

Diante do Goiás, o Brusque pode reencontrar Edu, atacante que escreveu seu nome na história do clube por sua passagem entre 2020 e 2021. Fez 38 gols pelo quadricolor, 17 deles na Série B de 2021, quando foi o artilheiro da competição. Aquela foi a única edição na qual o quadricolor conseguiu a permanência.

No turno

Na terceira rodada da Série B, em 5 de maio, o Brusque perdeu por 2 a 0 para o Goiás no Gigantão das Avenidas. O primeiro gol foi contra de Matheus Nogueira, com desvio decisivo após o chute de Paulo Baya; o segundo foi de Marcão.

Arbitragem

O trio é paranaense. Lucas Casagrande apita a partida, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas. Victor Lucas Pereira Silva (GO) é o quarto árbitro.

No VAR, Paulo Roberto Alves Júnior (PR) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (SE).

Goiás x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

