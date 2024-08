Adolescentes matam homem a machadadas em José Boiteux

Na tarde dessa segunda-feira, 19, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de terem matado um homem, de 46 anos, com golpes de machado em José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí.

A Polícia Militar foi acionada por um homem, que informou ter ouvido uma pessoa dizer que havia matado alguém. Com isso, a PM foi até o local e encontrou a vítima morta e com golpes de machado na nuca.

Após levantamento de informações, os policiais encontraram dois adolescentes, que confirmaram a autoria do crime. Mais informações sobre o assassinato não foram divulgadas.

Eles foram apreendidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de José Boiteux.

Leia também:

1. Jovens ficam feridos após acidente de moto com caminhão na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

2. Três carros se envolvem em engavetamento na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

3. Saiba quanto custou por ano a construção do Pronto Atendimento do Santa Terezinha, em Brusque

4. Eleições 2024: confira o patrimônio declarado de cada candidato a prefeito de Brusque

5. Confira resultados das escolas de Brusque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023



Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: