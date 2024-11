Com Georgemy e Pollero, Brusque recebe o Botafogo-SP no Augusto Bauer

Ainda na luta contra o rebaixamento, o Brusque enfrenta o Botafogo-SP às 21h desta terça-feira, 29, no estádio Augusto Bauer, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pollero volta à equipe após lesão e Georgemy estreia no gol brusquense, substituindo o suspenso Matheus Nogueira. O quadricolor vem de três derrotas consecutivas e precisa voltar a vencer para se manter com alguma chance real de permanência.

Uma escalação possível do quadricolor tem Georgemy; Lorran, Ianson, Wallace, Luiz Henrique (Jhan Torres); Madison (Serrato), Paulinho; Diego Mathias, Tato González, Dentinho; Pollero.

O goleiro Georgemy faz sua estreia pelo Brusque. Matheus Nogueira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, foi o goleiro nos 55 jogos do quadricolor no ano até aqui. Rodolfo Potiguar é outro desfalque por acúmulo de cartões.

Uma novidade é o retorno do centroavante Rodrigo Pollero, recuperado de lesão na coxa.

Por conta de lesões, continuam desfalcando a equipe para o confronto desta terça: Ronei, Mateus Pivô, Paulinho Moccelin, Ocampo, Osman, Cristovam, Alex Ruan e Maurício.

O lateral-esquerdo Jhan Torres volta de suspensão. Mateus Pivô, Alex Ruan e Paulinho Moccelin estão pendurados.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 19ª posição, com 33 pontos em sete vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Perdeu suas três partidas mais recentes: para o CRB, em casa, para a Ponte Preta, em Campinas (SP), e para a Chapecoense, novamente no Augusto Bauer. Ainda não estará matematicamente rebaixado se perder para o Botafogo-SP, mas precisaria de combinações muito improváveis e específicas.

Na melhor das hipóteses, o quadricolor ganha o jogo e chega aos 36 pontos, com possibilidade de subir da 19ª para a 18ª posição. Pode ficar a dois pontos da 16ª colocada, Ponte Preta, e a um do CRB, caso o time alagoano empate com o Ituano.

Segunda-feira, 04/11

21h – Ponte Preta (16º) x Paysandu (14º)

21h15 – Ituano (18º) x CRB (17º)

Botafogo-SP

O Botafogo-SP está na 15ª colocação, com 39 pontos em nove vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Tem 30 gols marcados e 43 sofridos. Na rodada anterior, o Pantera venceu o Amazonas por 1 a 0 em Manaus.

Os atacantes Douglas Baggio e Emerson Negueba estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo.

Uma possível escalação tem Victor Souza; Ericson, Raphael, Bernardo Schappo, Patrick Brey (Jean Victor); Carlos Manuel, Sabit Abdulai, Gustavo Bochecha; Victor Andrade, Alexandre Jesus e Alex Sandro (Toró).

Arbitragem

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) apita a partida, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Wallace Muller Barros Santos (RJ). Diego da Costa Cidral (SC) é o quarto árbitro.

Elmo Alves Resende Cunha (GO) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes (MG).

No turno

Na 16ª rodada da Série B, em 21 de julho, o Brusque empatou em 2 a 2 com o Botafogo-SP, na Arena Nicnet. Alex Sandro e João Costa marcaram para o Pantera, e Mateus Pivô e Cristovam fizeram os gols do Marreco.

Brusque x Botafogo-SP em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h.

