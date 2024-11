Ex-alunos do Colégio São Luiz se reúnem para celebrar 50 anos da formatura

Alunos que fizeram parte da turma de 1974 do Colégio São Luiz se reuniram no dia 26 de outubro para celebrar os 50 anos de formatura no ginásio. O encontro foi realizado no sítio Vó Rosa, no bairro Limeira Alta, em Brusque, e foi marcado por lembranças.

Ao todo, 32 ex-alunos participaram do evento, que teve ainda a presença de oito professores da época: Augustinho Tamasia, Magda Bork, Silvana Santos, Neuza Cadore, Ivone Malossi, Maria Helena Dalago, Clarice Zucco e Elizabeth Cavalca.

Integrante da turma, a empresária Gisela Gracher Stieven conta que os ex-alunos já realizaram diversos encontros ao longo dos anos. Em 2014, quando completaram 40 anos de formatura, foi realizado um evento no restaurante Vô João e iniciado o planejamento para o grande encontro dos 50 anos, em 2024.

“Muitos vieram de longe, de cidades como São Paulo e Curitiba, só para rever e confraternizar. Poder lembrar as histórias vivenciadas juntos há tantos anos, em outros tempos, foi muito bom. Revivemos um tempo que ficou para trás, mas não saiu de nossas memórias”, diz.

Durante o encontro, momentos marcantes foram relembrados pelo grupo, entre eles, as provas. Está na lembrança dos ex-alunos o medo de escutar a frase: “guardem todo o material e peguem uma folha em branco, pois vamos fazer uma prova”.

Os professores presentes foram homenageados como forma de retribuir pela contribuição na formação de cada ex-aluno. O encontro foi organizado pela ex-aluna Deise Dalago. O grupo agora pretende se reunir com mais frequência.

