O Brusque entrou em acordo de patrocínio com a Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes. A parceria vai até o fim da Série B, que terá sua última rodada em 24 de novembro. É a terceira vez que a empresa patrocina o quadricolor; as outras ocasiões foram nas últimas rodadas da Série B de 2022 e na final da Série C de 2023.

O anúncio foi feito pela própria empresa nesta segunda-feira, 4. A marca da Fatal Model estará estampada nas partes dianteira e traseira das bermudas dos jogadores a partir da próxima rodada. O Brusque enfrenta o Botafogo-SP às 21h desta terça-feira, 5, no Augusto Bauer. Valores do acordo não foram revelados.

Vila Nova, Paysandu, Ponte Preta, Amazonas e CRB são os outros clubes da Série B patrocinados pela Fatal Model. Na Série A, a plataforma patrocina o Vitória.

“Pelo terceiro ano consecutivo, a Fatal Model é parceira do Brusque. Com essas parcerias, conseguimos desenvolver nosso trabalho dentro do futebol, e valorizamos demais este novo acordo com a marca”, afirma o presidente do Brusque FC, Danilo Rezini.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: