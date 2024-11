Neste início de novembro, Brusque vem enfrentando uma condição de chuva constante, a qual tem influenciado a rotina dos moradores de forma significativa nos primeiros dias do mês.

Alguns bairros da cidade já acumulam mais de 100 mm de precipitação em apenas 48 horas.

O Limeira Alta, por exemplo, registrou esse volume entre o sábado, 2, e as primeiras horas da tarde desta segunda-feira, 4.

O Tomaz Coelho, por sua vez, também ultrapassou os 100 mm, enquanto outras áreas do município apresentam índices superiores a 75 mm no mesmo período.

Números da chuva

A seguir, apresentamos a relação completa dos índices pluviométricos medidos não apenas em Brusque, mas também em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração revela um menor volume de chuva no Alto Vale, mantendo o rio Itajaí-Mirim em estado de normalidade, sem riscos para a população até o momento.

Os números parciais, pois, evidenciam a diferença significativa nas precipitações entre as áreas monitoradas.

A tabela abaixo então destaca os números parciais, evidenciando a diferença significativa entre as áreas monitoradas no intervalo de 48 horas.

Em comparação com Brusque e Guabiruba, onde os volumes de chuva se mostram consideráveis, os índices registrados em Presidente Nereu e Vidal Ramos são bem menores.

Isso indica que essas regiões vêm sofrendo menos com a chuva persistente.

Previsão de mais chuva

A previsão do tempo não traz boas notícias para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre ao longo desta semana.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a condição de chuva deve então persistir até pelo menos quinta-feira, 7.

Embora, após a terça-feira, 5, alguns períodos de sol possam surgir, as condições climáticas não devem se firmar completamente, explica o especialista.

A estabilidade do tempo é esperada apenas a partir de sexta-feira, 8, com a chegada de uma frente fria, que trará de volta o predomínio do sol e uma condição climática mais favorável para o fim de semana, conclui Puchalski.

Brusque sob chuva em fotos

Para concluir esta pauta, apresentamos uma narrativa visual que retrata Brusque sob a condição de chuva e um céu cinzento.

A seguir, acompanhe as imagens capturadas então nesta segunda-feira, que ilustram o cenário ao longo do dia.

