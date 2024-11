Judoca brusquense de 12 anos disputará o Campeonato Pan-Americano, em Cuba

O Brasil terá o judoca brusquense Paulo Rhuan Alles, de 12 anos, como um de seus representantes no Campeonato Pan-Americano Sub-13 e Sub-15, que será disputado em Varadero, Cuba, entre os dias 28 e 30 de novembro. O atleta é patrocinado pela Unifebe e disputa na categoria até 13 anos.

Em visita recente à Unifebe, Paulo Rhuan foi recepcionado pela reitora da instituição e presidente da Fundação Educacional de Brusque, professora Rosemari Glatz, pelo vice-reitor e vice-presidente da Febe, professor Sergio Rubens Fantini, pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa, e pelo diretor do Colégio UNIFEBE, professor Leonardo Ristow.

“Para a Unifebe, é um orgulho auxiliar na trajetória esportiva de jovens talentos como Paulo. Além do incentivo à educação, mantemos diferentes iniciativas de estímulo à prática esportiva e à promoção da saúde e valorizar nossos talentos é uma forma de estimular que nossa região forme cada vez mais talentos”, descreve a reitora.

Campeão estadual no ano passado, o jovem atleta repetiu o feito na edição atual da competição. No histórico, ele soma ainda o título brasileiro da categoria, disputado por outros 36 judocas, além de conquistar o segundo lugar na Divisão Especial da Copa São Paulo de Judô, ambos conquistados em 2024.

Com irmãos também praticantes do esporte, o jovem afirma que a participação no torneio internacional é um sonho. É a primeira competição do tipo que ele disputa.

“Eu queria participar no ano passado, mas não consegui. Este ano tinha a expectativa de conquistar o Campeonato Brasileiro, consegui, agora tenho uma boa expectativa para o Pan-Americano”, descreve.

