VÍDEO – “Ficamos embaixo de chuva”: pais passam madrugada em fila para matricular filhos na escola Rio Branco, em Brusque

Na noite do domingo, 3, diversos pais foram até a escola Rio Branco formar fila para matrículas na unidade. Com o mau tempo, eles levaram guarda chuvas e ficaram na calçada até que, na manhã desta segunda-feira, 4, a escola disponibilizou uma quadra para eles esperarem.

A partir da situação, pais entraram em contato com o jornal O Município para expor o caso. Um homem, que preferiu não se identificar, tem um filho que estuda na unidade. Ele conta que, no ano passado, ele também ficou uma madrugada na fila.

“Fui levar meu filho de manhã e eles [pais] estavam lá na quadra. Ficaram todo esse tempo embaixo de chuva. Sempre estamos batendo nessa tecla do porque tem que ser nesse formato”, conta.

Outro pai, que estava na fila, cobra organização e estrutura para garantir as vagas para o filho. “Ficamos embaixo da chuva. É uma humilhação as pessoas terem que passar por isso para conseguir uma vaga para o filho estudar. Deveria ter planejamento, horário de distribuição de senhas e pessoas para ajudar. É uma falta de respeito”, diz.

As imagens da fila foram divulgadas em um grupo de moradores do bairro e circulam nas redes sociais.

Assista ao vídeo:

O que diz a prefeitura

Questionada pela reportagem, a prefeitura informou, por meio de nota, que, às 7h20, horário previsto para o início do atendimento, conforme o bilhete encaminhado às famílias, havia 42 pessoas na escola. Ainda é dito que a unidade oferece 50 vagas.

A nota frisa que, nesta segunda, foi iniciado o processo de rematrícula, que está sendo feito de forma on-line, exceto para as crianças da pré-escola que estão ingressando no primeiro ano.

A escola Rio Branco disponibiliza duas turmas de primeiro ano, uma em cada turno. As matrículas são realizadas conforme o zoneamento que abrange até 3 quilômetros de distância da residência.

“Atualmente, a escola atende a um total de 50 alunos no primeiro ano. Dependendo da localização da residência da família, as crianças podem ser direcionadas para a Escola de Educação Básica (EEB) João Hassmann, que conta com quatro turmas do primeiro ano, ou para a EEF Pe. Luiz Gonzaga Steiner, que possui duas turmas. É importante ressaltar que a matrícula para essa faixa etária é obrigatória e todas são atendidas”, diz a prefeitura, em nota.

A prefeitura também informa que as matrículas da rede estadual ainda não foram iniciadas, o que leva os pais a optarem pela rede municipal, com a possibilidade de solicitar transferência posteriormente.

Por fim, a nota afirma que a diretora esteve na unidade para acolher as famílias e realizar os cadastros.

“As famílias chegaram antes do horário estipulado para garantir o turno e a escola de sua preferência. Com a implementação da rematrícula on-line na rede, pretendemos ampliar também para as turmas de transição do pré primeiro ano para evitar situações como esta”, finaliza a nota.

