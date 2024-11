Motociclista morre após colidir contra carro na SC-108, em Guaramirim

Uma motociclista morreu após uma colisão frontal com um carro na rodovia SC-108, em Guaramirim, por volta das 20h30 deste último domingo, 3.

A condutora da motocicleta Honda/NXR, de 37 anos, foi atendida pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro veículo era um Volkswagen/Saveiro, que de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista deixou o carro no local do acidente e foi embora.

A identidade da vítima não foi divulgada.

