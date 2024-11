Casa de Natal do Brilhante, em Itajaí, anuncia encerramento das atividades

A Casa de Natal do Brilhante, localizada em Itajaí, anunciou o encerramento das atividades. A notícia foi dada através de uma publicação nas redes sociais do espaço.

O local era conhecido pelo serviço completo de bar e cozinha e por permanecer aberto todas as noites até o dia 30 de dezembro. Além disso, oferecia uma programação especial no Natal, com atrações como a chegada do Papai Noel em carreata e apresentações de orquestra.

Até o momento, o motivo do fechamento ainda não foi divulgado nas redes sociais. O jornal O Município entrou em contato com os responsáveis pelo espaço para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

